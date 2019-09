Schwalmtal : Schwalmtal: Zweite Ausbildermesse am 9. Oktober

Schwalmtal: Zweite Ausbildermesse am 9. Oktober

Schwalmtal Zur Veranstaltung in der Achim-Besgen-Halle werden mehr als tausend Schüler erwartet, erstmals auch aus Niederkrüchten.

Welche Ausbildungsmöglichkeiten außer Top Ten-Berufen wie Mechatroniker und Friseurin gibt es in der Nähe? Jugendliche, die sich die Frage nach ihrer beruflichen Zukunft stellen, finden darauf Antworten bei der Schwalmtaler Ausbildermesse.

Die Gemeinde Schwalmtal und der Gewerbeverein Schwalmtal um seinen Vorsitzenden Paul Lentzen laden zur zweiten Auflage ein für Mittwoch, 9, Oktober, ab 10 Uhr in der Achim-Besgen-Halle. Erwartet werden rund 1000 Jugendliche der Realschulen Waldniel und Niederkrüchten, des St.-Wolfhelm-Gymnasiums, der Europaschule und der Gesamtschule Brüggen

„Ziel der Ausbildermesse ist, Jugendliche die Möglichkeiten in ihrer Region zu zeigen“, sagt Bernd Gather, Vertreter von Bürgermeister Michael Pesch (CDU), bei einer Pressekonferenz im Rathaus. Auch die Nachbarn Niederkrüchten und Brüggen nutzen die Chance, um dort mit dem Nachwuchs ins Gespräch zu kommen. Beide suchen Verwaltungsfachangestellte oder Interessenten für Duale Studiengänge, Niederkrüchten zudem Erzieher, Straßenwärter und eine Fachkraft für Abwassertechnik. Dass die Messe erfolgreich sei, habe das Beispiel von Europa-Schüler Kacper Drozd gezeigt, der bei der Messe Kontakt zur Tiefbaufirma Sanders fand. Dort bewarb er sich erfolgreich, zunächst als Praktikant. Im August 2019 konnte er seine Ausbildung als Kraftfahrer beginnen.

Info Ausbildermesse am Mittwoch, 9. Oktober, 10 bis 15 Uhr in der Achim-Besgen-Halle, Turmstraße 2 in Waldniel.