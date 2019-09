Ausbildungsstart : 37 angehende Krankenpfleger beginnen ihre Lehrzeit

Die neuen Schüler der Krankenpflegeschule der LVR-Kliniken Viersen und Mönchengladbach. Foto: LVR

An der Krankenpflegeschule der LVR-Kliniken Viersen, Mönchengladbach und Orthopädie Viersen haben jetzt 37 angehende Gesundheits- und Krankenpfleger ihre Ausbildung begonnen haben. Sie absolvieren bis zur Examensprüfung einedreijährige Ausbildung in unterschiedlichsten Bereichen der Psychiatrie und Somatik, sowohl in stationären als auch in ambulanten Einrichtungen.