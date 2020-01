Fußball : Entwicklungssprung trotz Durststrecke

TuRa Brüggen überwintert im Mittelfeld der Bezirksliga. An der Konstanz gilt es, noch zu arbeiten.

Der Saisonverlauf Mit zwei Spektakeln – dem 3:3 in Grefrath und dem 4:3-Erfolg über den SV Vorst – begann die vierte Bezirksliga-Spielzeit in Serie für die Mannschaft aus der Burggemeinde. Doch nach dem ersten Saisonsieg folgten acht Partien ohne Dreier, darunter enttäuschende Auftritte gegen Schlusslicht Kaarst (2:2) oder den TDFV Viersen (0:1). Doch nachdem die Brüggener trotz des starken 3:3 gegen den damaligen Tabellenführer Kleinenbroich erstmals auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht waren, starteten sie mit drei Siegen in Serie gegen direkte Konkurrenten eine kleine Aufholjagd. Seit Anfang November setzte es drei weitere Niederlagen, ein Unentschieden sowie zwei wichtige Siege gegen Willich und zum Jahresabschluss beim SV Vorst (5:1). Im Kreispokal steht Brüggen nach Auswärtssiegen beim B-Ligisten CSV Marathon Krefeld und in Willich im Achtelfinale.