Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach : Der 37. Titelträger wird gesucht

Hallenfußball In der Vorrunde der Hallenstadtmeisterschaft überzeugte vor allem Türkiyemspor. Der 1. FC und Hardt sehen sich in Gruppe A wieder.

Gruppe A Aus der Sicht des Bezirksligisten Sportfreunde Neuwerk könnte man sicherlich sagen, dass es nicht viel schlimmer hätte kommen können. Denn der Landesligist 1. FC, der über die Zwischenrunde nachgerückt ist, hat das getan, was ihm schon mehrfach gelungen ist: Er hat sich nach der Vorrunde gesteigert, und mit dem klassenhöchsten Team der Endrunde wird wieder zu rechnen sein. „Wir wollen in der Gruppe auf jeden Fall unter die ersten zwei kommen, und dann werden wir sehen, was möglich ist“, sagt Coach Frank Mitschkowski. Er hält es für nicht ausgeschlossen, dass sein Kader noch etwas frisches Blut hinzu bekommt. Verloren haben die Westender nach wie vor kein Spiel.

Gruppe B Nach dem Vorrunden-Auftritt wird vom A-Ligisten Türkiyemspor überall nur als der große Turnier-Favorit gesprochen. Zu viel Spaß machte der Hallenfußball der Mannschaft von Milun Novakovic. Seit Jahren hat kein Team mit so brillantem Spiel in der Jahnhalle überzeugt, in jedem der vier Spiele gelang der Führungstreffer in der ersten Minute. Zudem ist die Gruppenkonstellation so, dass es zum Halbfinale nach den bisherigen Eindrücken schon einmal reichen müsste. Denn die Lürriper überzeugten noch nicht wirklich, es bleibt abzuwarten, ob der Bezirksligist mit anderem Personal antritt. Ähnliches gilt für Victoria Mennrath, wobei hier klar ist, dass das Potenzial nur in zwei der vier Spiele abgerufen wurde. Die Mennrather sollte man also nicht abschreiben.