Hallenfußball : RSV unterliegt Hardt im entscheidenden Gruppenspiel

Zwei Teams, für die in der Gruppenphase Endstation war: Rheydts Ferdi Berberoglu nimmt es hier mit zwei Neuwerker Verteidigern auf. Foto: Dieter Wiechmann

Hallenfußball In der Gruppenphase der Endrunde bei der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft setzten sich die favorisierten Mannschaften durch.

Wer auf Überraschungen gehofft hatte, der wurde in der Gruppenphase der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft enttäuscht. So starteten in der Gruppe A die beiden Favoriten, der 1. FC Mönchengladbach und der SC Hardt, mit standesgemäßen Ergebnissen. Der FC schlug den Rheydter SV vor ausverkauftem Haus 4:0. Tobias Krämers Ausrutscher ermöglichte die FC-Führung durch Marcel Lüft. Die Westender legten noch dreimal nach und überzeugten zum Auftakt. Hardt schlug derweil Neuwerk 3:0.