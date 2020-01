Hockey : Gladbach braucht die volle Distanz höchstes Niveau

Hockey Der Gladbacher HTC steht vor dem Kellerduell der Hallenhockey-Bundesliga beim Düsseldorfer HC stark unter Druck. Für den Klassenverbleib muss auf jeden Fall gepunktet werden. Deswegen war das Team auch über Weihnachten fleißig.

Mit einem Sieg hat es für den Aufsteiger in der Hinrunde der Hallenhockey-Bundesliga nicht geklappt, so dass Gladbach nun vor der kurzen Rückserie – ab Sonntag stehen vier der restlichen fünf Partien in nur acht Tagen an – sehr unter Druck steht. Denn gleich zu Beginn wartet der Hauptkonkurrent Düsseldorfer HC, der vier Zähler vor dem GHTC steht und bei dem die noch punktlosen Gladbacher am Sonntag um 14 Uhr antreten werden.