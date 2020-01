Fußball : Eine Trainerlösung bis zum Saisonende gefunden

Tommy Offermanns, einst in Brüggen als Spieler und Trainer aktiv, steht jetzt in Dilkrath in der Verantwortung. Foto: Fupa

Tommy Offermanns hat beim Bezirksligisten Fortuna Dilkrath den Posten als Cheftrainer übernommen. Auch eine Zusammenarbeit in der nächsten Saison ist denkbar.

Der 37-Jährige hatte die Mannschaft gemeinsam mit Abteilungsleiter Stephan Laumen und Co-Trainer Andreas Pasch in Folge der Trennung von Thomas Richter und Ralf Hoppe nach dem 13. Spieltag übernommen und mit zehn Punkten aus sechs Partien vom 15. auf den neunten Rang geführt. Laumen, der sich nun wieder vermehrt um die Abteilungsleitung kümmern kann, aber dennoch nah an der Mannschaft bleiben will, ist glücklich über Offermanns‘ Zusage: „Er ist sehr gut beim Team angekommen, weil er die Sprache der Spieler spricht und eine klare Vorstellung davon hat, wie er Fußball spielen lassen möchte. Als ehemaliger Spieler genießt er in unserem Verein schon immer einen hohen Stellenwert und kann darüber hinaus auch Erfolge als Trainer vorweisen: Mit TuRa Brüggen ist er 2016 in die Bezirksliga aufgestiegen.“ Auch eine Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus könne man sich in dieser Konstellation durchaus vorstellen.