Hallenfußball : Nach Stotterstart souverän zum Titel

Hoch den Pokal: Oberligist SC Union Nettetal holte sich am Ende souverän den Titel bei der Hallenstadtmeisterschaft. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Es ging nicht gut loß für den SC Union Nettetal bei der Hallenstadtmeisterschaft. Am Ende gewann der Oberligist mit einem Finalsieg gegen Kaldenkirchen das Turnier.

Ein holpriger Start, eine stetige Steigerung in der Gruppenphase und eine ganz souveräne Finalrunde – so lief die Nettetaler Hallenstadtmeisterschaft aus Sicht des Oberligisten SC Union. Der haushohe Favorit wurde seiner Rolle gerecht und entthronte Titelverteidiger TSV Kaldenkirchen im direkten Duell mit einem deutlichen 7:0-Finalerfolg. „Ab dem zweiten Spiel war es eine souveräne Vorstellung von uns“, sagte Unions Co-Trainer Lutz Krienen.

Allerdings startete der Oberligist mit einem herben Dämpfer in den Titelkampf. Gegen den B-Ligisten TIV Nettetal setzte es eine überraschende 2:3-Niederlage, die Anhänger der anderen Klubs hofften schon auf die große Sensation und das Ausscheiden des Sportclubs in der Vorrunde. Doch Union erstickte diese Hoffnungen im Keim und setzte sich nach Siegen gegen Rhenania Hinsbeck (4:1), die Sportfreunde Leuth (3:0) und Concordia Lötsch (5:0) als Erster der Gruppe A durch. Der Erfolg über den Oberligisten konnte TIV Nettetal nicht beflügeln, ganz im Gegenteil: Der A-Liga-Aufsteiger kassierte gegen Lötsch (1:2) und Hinsbeck (0:3) noch zwei Niederlagen und schied aus. Den Halbfinaleinzug schaffte neben Union am Ende die Rhenania. TIV landete auf Platz drei, Leuth und Lötsch holten jeweils nur einen Sieg.