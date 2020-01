Hallenfußball : Klarer Finalsieg bei den C-Junioren

Während im älteren Jahrgang der 1. FC siegte, gewann bei den E-Junioren Borussia.

Im Turnier der C-Junioren hießen in der Vorrunde die beiden Gruppensieger erwartungsgemäß 1. FC Mönchengladbach und Odenkirchen. In Sachen der beiden verbliebenden Halbfinalplätze ging es dagegen sehr spannend zu. In Gruppe A setzte sich der Rheydter SV gegen Hockstein durch, in Gruppe B hatte Hehn gegenüber Wickrath das bessere Ende für sich. Im ersten Halbfinale musste sich Hehn nach einer kämpferisch starken Leistung dem FC mit 0:3 geschlagen geben. Mit dem gleichen Ergebnis unterlag der RSV Odenkirchen. Hehns Torhüter sichert mit dem letzten Treffer den 4:3-Erfolg der DJK. Im Finale gegen den FC dauerte es gerade mal 30 Sekunden bis der Ball im Odenkirchener Netz landete. Nach dem Ausgleich verschoss Odenkirchen einen Strafstoß und verlor am Ende klar 1:6.