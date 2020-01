Hallenfußball : Titelverteidigung nach 0:2-Rückstand

Hallenstadtmeister 2020 und damit auch Titelverteidiger: Der Landesligist 1. FC Mönchengladbach triumphierte erneut in der Jahnhalle und bezwang im Finale den A-Ligisten SC Hardt 5:3 nach Verlängerung. Foto: Theo Titz

Hallenfußball Der 1. FC Mönchengladbach gewinnt zum 17. Mal die Hallenstadtmeisterschaft. Das Finale gegen den SC Hardt geht in die Verlängerung.

Von Sascha Köppen

Es war das Duell der 37. Hallenstadtmeisterschaft in der Jahnhalle. Im Finale stand Landesligist und Rekordsieger 1. FC im Turnierverlauf zum dritten Mal dem A-Ligisten SC Hardt gegenüber, der die Westender in der Vorrunde durch ein 1:1 in die Zwischenrunde geschickt hatte und im Gruppenspiel des Finaltages knapp mit 1:2 unterlegen war. Es sollte das dramatischste der drei Duelle werden.

Die ersten Glanzlichter in diesem Vergleich setzte der SC Hardt. Zwar boten sich zunächst dem FC die besseren Chancen, doch die Hardter nutzten ihre eiskalt. Torjäger Thomas Coenen traf zur Führung nach fünf Minuten, zwei Minuten später legte Kevin Adrovic das 2:0 nach. Die Hardter waren nun gefühlt schon ein wenig auf der Siegerstraße, wichtig wäre aber gewesen, den Vorsprung in die Pause zu bringen. Das gelang jedoch nicht. Nach einer Ecke verkürzte Florian Wolters auf 1:2. Der Ausgleich fiel gut anderthalb Minuten nach dem Wechsel, als Marcel Lüft abzog und Hardts Schlussmann Phillip Beckers der Ball durch die Handschuhe rutschte. „Es ist wirklich schade, dass unser Schlussmann, der ansonsten ein grandioses Turnier gespielt hat, ausgerechnet im Finale zweimal patzt“, sagte Hardts Coach Raimund Schleszies. Denn die Geschichte sollte noch eine Fortsetzung erfahren.

Info Hardts Phillip Beckers wird bester Torhüter Bester Torhüter Trotz der beiden unglücklichen Aktionen im Finale entschied sich die Turnierleitung, Hardts Phillip Beckers zum besten Torhüter des Turniers zu küren. In der Vorrunde hatte er nur einen Gegentreffer kassiert und auch am Finaltag mit starken Paraden überzeugt. Bester Torschütze Elfmal war Sercan Salgin von Türkiyemspor im Turnierverlauf erfolgreich. Masters Dülken Der 1. FC und Hardt haben ihre Teilnahme zugesagt, Mennrath auf eine Wildcard verzichtet. Türkiyemspor könnte nachrücken.

Zunächst drehte der FC das Spiel aber noch komplett, weil Enes Öz in der 15. Minute zum 3:2 traf. Die Verlängerung verhinderte das aber dennoch nicht, weil der starke Okan Cavus einen Angriff zum 3:3 erst selbst einleitete und dann nach Doppelpass mit Janpeter Zaum auch vollendete. Das nach 20 Minuten nicht entschiedene Finale ging in die Verlängerung, in der Enes Öz dann zum Mann des Tages wurde, weil er mit zwei weiteren Treffern den FC zum 5:3-Finalsieg schoss. Und beim 4:3 flutschte Beckers dann der zweite Ball durch, den er normalerweise nicht passieren lassen würde.

„Ich glaube nicht, dass das mit Qualität oder Nerven zu tun hatte, dass wir das Finale gewonnen haben, weil ich auch eine sehr junge Mannschaft im Turnier hatte“, sagte FC-Trainer Frank Mitschkowski. „Wir konnten im Turnier ein wenig durchwechseln, ich glaube, dass wir frischer, fitter waren. Teams wie Hardt spielen in solchen Partien sehr geduldig, und das brauchten wir auch unbedingt.“ Mitschkowski und Schleszies sehen sich schon am Mittwoch wieder – dann belegen sie bei einer Trainer-Fortbildung ein Doppelzimmer. Auf jeden Fall war es ein würdiges Finale, an dem auch Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners und der Sportausschuss-Vorsitzende Frank Boss sichtlich ihre Freude hatten.