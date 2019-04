Fußball-Bezirksliga : 1. FC Viersen beendet Durststrecke

GRENZLAND Der Fußball-Bezirksligist feierte gegen den VfL Tönisberg einen 4:0-Heimsieg. Fortuna Dilkrath gewann das Torfestival gegen den VfB Uerdingen mit 6:4. Dülkener FC unterlag mit 0:1.

Dülkener FC – SSV Grefrath 0:1 (0:1). Nicht nur, weil der DFC nun Vorletzter ist, war die Niederlage gegen den SSV besonders bitter. Die Hausherren waren vor allem im ersten Durchgang das klar dominante Team, hatten gleich nach zwei Minuten in Person von Benedict Krüger die Riesenchance auf die Führung, trafen aber nur den Querbalken. Später scheiterten auch Patrick Hinz und Dominik Vaassen aus aussichtsreicher Position. Dass die von Klaus Ernst trainierten Grefrather trotz keiner wirklichen Möglichkeit mit einer knappen Führung in die Pause gingen, hatten sie Denis Spanke zu verdanken: In der zehnten Minute bugsierte er den Ball nach einer Flanke per Kopf ins eigene Tor. In der zweiten Halbzeit gestaltete sich das Geschehen offener, weil Dülken nach und nach die Offensive verstärkte. Kurz vor Schluss tauchte der eingewechselte Marvin Schmidder frei vor dem SSV-Tor auf, doch brachte das Spielgerät nicht im Tor unter. So blieb es beim 0:1 aus Dülkener Sicht. „Das ist bei so viel Pech natürlich schwer zu verarbeiten“, sagte Trainer Matthias Denneburg, der eine deutlich couragiertere Leistung seiner Mannschaft sah als noch zuletzt. „Aber es stehen noch einige Partien aus und deshalb werden wir nicht aufgeben.“ Bereits am heutigen Samstag (18 Uhr) ist Dülken im Nachholspiel beim Rheydter SV erneut gefordert. Mit einem Sieg könnte der Aufsteiger wieder an Grefrath vorbeiziehen.