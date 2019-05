Fußball-Bezirksliga : TuRa Brüggen wird zum Gejagten

Die Brüggener setzten ihre Aufholjagd in der Fußball-Bezirksliga mit einem 4:1-Derbysieg beim 1. FC Viersen fort. Der Dülkener FC sendete im Kampf gegen den Abstieg ein Lebenszeichen.

1. FC Viersen - TuRa Brüggen 1:4 (0:1). Wer hätte das vor einigen Wochen gedacht? Die Brüggener standen abgeschlagen am Ende der Tabelle. Doch nach dem 32. Spieltag hat TuRa den Klassenerhalt plötzlich selbst in der Hand: Dank eines deutlichen Auswärtssieges am Hohen Busch sprang Brüggen vor den beiden entscheidenden Wochen auf einen Nicht-Abstiegsplatz – der Vorsprung auf Dülken und Strümp beträgt jeweils einen Zähler, und gegen beide Teams muss TuRa noch ran. Im Spiel beim 1. FC verdienten sich die Gäste den Sieg, auch wenn sie etwas schwer in die Partie kamen. Die Hausherren hatten in der Anfangsphase die Führung auf dem Fuß, scheiterten aber am gut aufgelegten Brüggener Keeper Steven Salentin. Als sich die Mannschaft vom Vennberg dann etwas mehr Oberwasser erspielte, brachte sie Yannik Willemsen nach gut einer halben Stunde in Führung (32.). Nach der Pause blieb Viersen weiter glücklos vor dem Gästetor, stattdessen waren es die Brüggener, die wieder trafen: Nach einem tollen Angriff erhöhte erst Thomas Erkes auf 2:0 (60.), wenig später markierte Willemsen mit seinem zweiten Tor des Tages die vermeintliche Entscheidung (69.). „Dann sind wir aber kurz in einen Negativlauf gekommen und haben den Gegner am Leben gelassen“, kritisierte TuRa-Coach Jakob Scheller. Viersen verkürzte durch Mahmut Dost auf 1:3 (72.), kurz danach gab Schiedsrichter Marc Waldbach einen Foulelfmeter für den FC, den Volkan Akyil aber an den Innenpfosten setzte (82.). Als Max Haese dann den erlösenden vierten Brüggener Treffer erzielte (85.), stand fest, dass TuRa zwei Wochen vor Saisonschluss nicht mehr in der Rolle des Jägers, sondern in der des Gejagten ist. „Wir sind in der Lage, in den letzten beiden Spielen alles zu investieren“, versicherte Jakob Scheller.