Fußball-Landesliga : In Süchteln muss weiter gezittert werden

Nach der 2:4-Heimniederlage gegen den 1. FC Mönchengladbach ist noch immer nicht sicher, ob der ASV Süchteln auch nächste Saison in der Fußball-Landesliga spielt. Die Gastgeber zeigten eine gute Leistung.

Dabei waren die Gastgeber besser als ihre Kontrahenten in die Partie gestartet und hatten mehr vom Spiel, konnten aber keine ihrer gut herausgespielten Chancen nutzen. Vom jungen Gladbacher Team war in dieser Phase nicht viel zu sehen. Doch dann der Wendepunkt aus Sicht der Süchtelner, auf einmal führten die Gäste. Per direkt verwandeltem Freistoß aus gut 20 Metern hatte Top-Torjäger Oguz Ayan in der 24. Spielminute seine Farben in Front gebracht. Davon ließen sich die Gastgeber aber nicht einschüchtern, spielten weiter munter auf, scheiterten aber oftmals an der sicher agierenden Gladbacher Abwehr. So kratzte Gästekeeper Georgios Koutroulis in der 30.Spielminute einen scharf hereingebrachten Schuss von Stefan Heinrichs noch aus der Ecke.