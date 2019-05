Fußball-Bezirksliga : Für Brüggen geht der Abstiegskampf in die nächste Runde

Für Brüggen geht der Abstiegskampf in die nächste Runde

Yannik Willemsen (l.) steht TuRa Brüggen für das wichtige Auswärtsspiel beim FC Meerfeld in Moers wieder zur Verfügung. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

GRENZLAND Für die Bezirksliga-Fußballer der TuRa entspannt sich die personelle Lage vor der Partie in Meerfeld. Fortuna Dilkrath will bestes Grenzlandteam bleiben.

FC Meerfeld (12.) - TuRa Brüggen (18.). Gute Nachrichten für das Schlusslicht: Sowohl Rene Kehren als auch Mittelfeldmotor Yannik Willemsen stehen nach einwöchiger Pause wieder zur Verfügung, bei Jan Schmitz sowie Dennis Berg besteht zumindest Hoffnung auf eine Rückkehr. Durch den jüngsten Erfolg über den VfL Repelen hat die junge Brüggener Mannschaft die Hoffnung auf den Klassenerhalt gewahrt und den Rückstand auf das rettende Ufer auf fünf Punkte verkürzt. „Es wird trotzdem äußerst schwer“, weiß Trainer Jakob Scheller, der sich noch gut an das spektakuläre Hinspiel gegen die Moerser erinnert - 4:4 hieß es da nach 90 Minuten. „Sie kommen mit einer gewissen Körperlichkeit und Wucht und sind daher unangenehm zu bespielen“, berichtet der 29-Jährige. „Auch wenn sie so gut wie gerettet sind, bin ich mir sicher, dass sie nichts abschenken werden. Es wird darauf ankommen, dass wir gut ins Spiel finden.“

VfL Repelen (3.) - 1. FC Viersen (7.). Die angespannte Personallage beim 1. FC wird sich wohl bis zum Saisonende nicht mehr bessern. Dank der Unterstützung aus der zweiten Mannschaft - unter anderem der zuletzt eingewechselte Anil Özgür Sapsiz ist wieder mit an Bord - ist Klaus Fleßers für das Kräftemessen mit dem VfL Repelen aber dennoch positiv gestimmt. Die Gründe für die 2:4-Niederlage gegen Lürrip hat er mit seinem Team schnellstens aufgearbeitet: „Wir waren vor allem im ersten Durchgang viel zu passiv. Das müssen wir schleunigst ändern.“ In seinen letzten vier Auftritten als Viersener Trainer geht es für Fleßers darum, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen: „Es bringt nichts, der verpassten Aufstiegschance nachzutrauern.“

Fortuna Dilkrath könnte am 1. FC Viersen vorbeiziehen

VfL Tönisberg (5.) - DJK Fortuna Dilkrath (6.). Aufgrund der anhaltenden Ergebniskrise der beiden Viersener Teams ist die Fortuna aus Dilkrath als Tabellensechste die beste Mannschaft aus dem Grenzland. Und den inoffiziellen Titel des „Grenzland-Meisters“ möchte Trainer Thomas Richter auch am Saisonende tragen. „Natürlich ist das jetzt unser Ziel“, verrät er. „Und die 50-Punkte-Marke wollen wir knacken.“ Vier Zähler aus den letzten vier Partien fehlen seiner Mannschaft dazu, doch die haben es in sich: Es geht gegen drei Teams aus den Top Fünf, hinzu kommt das Auswärtsspiel beim SV Lürrip. „In der Hinrunde haben wir aus diesen Spielen zwei Punkte geholt, nun sollten wir mindestens das Doppelte schaffen“, fordert Richter. Drei Punkte in Tönisberg wären da ein guter Anfang, allerdings fehlt neben dem verletzten Moritz Münten und Urlauber Rico Hildebrand auch Torben Esser (fünfte Gelbe Karte).