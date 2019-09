Fußball-Kreisliga A : Die VSF-Reserve macht’s gegen Hinsbeck unnötig spannend

Amerns A-Liga-Fußballer siegten nach einer 3:0-Führung 4:3 gegen Hinsbeck. Zwei Niederlagen für Viersener Teams in der Gladbacher Gruppe.

Der SC Waldniel baut seinen Traumsaisonauftakt in der Kreisliga A des Fußballkreises Kempen/Krefeld weiter aus. Auch im fünften Spiel legte der SC einen Sieg hin. In der Gladbacher Liga verlor der ASV Süchteln II gegen den Spitzenreiter Wickrathhahn deutlich.

Kreis Kempen/Krefeld: SC Union Nettetal II - VfB Uerdingen 0:1 (0:0). Nach guten Auftakt mit sieben Punkten hat die Reserve der Union nach dem Remis unter der Woche gegen Dülken nun auch noch das erste Spiel verloren. In der insgesamt ausgeglichenen Partie erzielte der Gast, der im Sommer aus der Bezirksliga abgestiegen ist, kurz nach der Pause den spielentscheidenden Treffer.

VSF Amern II - Rhenania Hinsbeck 4:3 (2:0). „Wir haben es doch selbst noch einmal spannend gemacht“, meinte VSF-Trainer Andre Simons. „Wir bestimmten das Spiel und führten nach mehr als einer Stunde schon mit 3:0. Hauptsache, wir haben das Spiel am Ende noch gewonnen.“ Max Kapell, Dennis Brachten und Dennis Brinschwitz schossen den 3:0-Vorsprung heraus. Dann kam Hinsbeck und verkürzte durch Gabriel Al Maakouri und Lukas Hanßen auf 2:3, dem Kapell mit seinem zweiten Treffer das 4:2 folgen ließ. In der Schlussminute traf Al Maakouri noch zum 3:4 für Hinsbeck.

Brachter ziehen den SC Waldniel mit in den Abstiegskampf

VfR Fischeln II - Dülkener FC 1:3 (0:1). Das Knoten scheint beim Dülkener FC endgültig geplatzt zu sein. Nach dem Remis in Nettetal gewannen die Jungs von Björn Kox jetzt in Fischeln durch die Tore von Patrick Bohnen, Kevin Wolfs und Sidy Sangho. „Der Punkt am Mittwoch hat uns das nötige Selbstbewusstsein gegeben“, sagte DFC-Trainer Björn Kox.