Tischtennis : ASV Süchteln startet trotz guter Leistung mit einer Niederlage

Süchtelns Regionalliga-Tischtennisspieler kehrten mit einem 6:9 gegen starke Bergneustädter zurück. Der TTC Waldniel siegte dagegen in der NRW-Liga.

Gegen Alberto Mino und Yang Lei machten Halcour und Balazs Hutter keinen Punkt. „Ich hatte gegen Lei eine kleine Chance, habe diese aber verpasst“, sagte Halcour. „In dieser Aufstellung ist Bergneustadt bärenstark, daher geht die Niederlage auch in Ordnung.“ Viel Freude hatten die Süchtelner an Matas Skucas. Der litauische ASV-Zugang, der in Belgien lebt, blieb in Einzel und Doppel ohne Niederlage. An der Seite von Halcour gewann er den einzigen Doppelpunkt der Süchtelner. Im Einzel bezwang er Muhamed Kushov und Vladislav Broda jeweils in vier Sätzen. „Matas hat sehr stark gespielt“, sagte Halcour. „Insgesamt war es eine gute Mannschaftsleistung.“ Oliver Bovians und Andreas Konzer hatten mit ihren beiden ersten Einzelerfolgen ihr Team beim 4:5 im Spiel gehalten. Neben Skucas gewann anschließend aber nur noch Axel Fischer gegen Kusahov.