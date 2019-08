Fußball-Bezirksliga : Brüggen reist ohne Angst zum Angstgegner

In der vergangenen Saison der Fußball-Bezirksliga und im Pokal sah die TuRa ziemlich schlecht aus gegen Fortuna Dilkrath. Vor dem Lokalduell am Samstagabend sind die Vorzeichen etwas anders.

Am Samstagabend (18 Uhr) kommt es in der Fußball-Bezirksliga zu einem Grenzland-Derby. Dann empfängt Fortuna Dilkrath die TuRa aus Brüggen. Lagen die Dilkrather in der Vorsaison immer vor den Brüggenern, so sieht die Situation in der aktuellen Spielzeit etwas anders aus. Mit nur zwei mageren Punkten starteten die Dilkrather unglücklich in die Saison. TuRa dagegen hat schon fünf Zähler auf seiner Habenseite.