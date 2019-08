Fußball-Landesliga : Landesliga-Derby verspricht viele Tore

In der ersten Runde des Niederrheinpokals besiegte der ASV Süchteln, hier links mit Philipp Cox, die VSF Amern mit 4:1. Am Sonntag treffen beide Teams in der Landesliga wieder aufeinander. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Wenn die VSF Amern und der ASV Süchteln in der jüngeren Vergangenheit aufeinandergetroffen sind, dann hat der Ball oft in den Maschen gezappelt. Das nächste Duell in der Fußball-Landesliga gibt’s am Sonntag im Rösler-Stadion.

Am Sonntag kommt es im Rahmen des fünften Spieltags der Fußball-Landesliga zum Grenzland-Duell zwischen den VSF Amern und dem ASV Süchteln. Während die Auswahl von Willi Kehrberg zumindest ihre ersten beiden Heimspiele gewinnen konnte, haben Kollege Fabian Wiegers und sein Team erst einen Sieg eingefahren können und offenbarten vor allem defensiv noch Schwächen.

13 Gegentore sind Ligahöchstwert. Dabei hatten die Süchtelner nach vielen vermeidbaren Gegentoren in der vorigen Saison, in der lange um den Klassenverbleib gezittert werden musste, gerade in der Defensive personell nachgebessert. Doch betrachtet man das Auftaktprogramm der Süchtelner, könnte das zumindest eine Erklärung für die vielen Gegentore sein: Gegen die Ttelanwärter SC Kapellen-Erft und Teutonia St. Tönis klingelte es schon zehnmal im eigenen Kasten. „Da hatten wir uns einfach noch nicht gefunden und waren naiv“, erklärt Wiegers. Und gegen Mannschaften eines solchen Kalibers werde das eben knallhart bestraft. „Dass wir es defensiv aber auch besser machen können, haben wir in Fischeln und mit Abstrichen auch gegen Wesel bewiesen.“ Trotzdem stand nach der enttäuschen Niederlage gegen den PSV die Arbeit gegen den Ball sowie das Zweikampfverhalten im Fokus des Trainingsprogramms.

Info Die personelle Lage vor dem Lamdesliga-Derby Amern Ausfälle: Wehner (Urlaub), El Aboussi (verletzt); Einsatz fraglich: Gorgs Süchteln Einsatz fraglich: Ben-Moussa (Trainigsrückstand), Heinrichs (krank)

Im Hinterkopf hatte Wiegers dabei vermutlich auch die Tatsache, dass in den Duellen mit Amern in den vergangenen beiden Spielzeiten stets reichlich Tore fielen: 13 Amerner und 18 Süchtelner Treffer stehen seit September 2017 in den Büchern. Bei gerade einmal fünf Aufeinandertreffen macht das einen Schnitt von etwas mehr als sechs Toren pro Partie. Vier davon erzielte der ASV zu Beginn des Monats im Niederrheinpokal-Derby, wo er nach frühem Rückstand letztlich souverän gewann. Rückschlüsse daraus ziehen möchte Philipp Wiegers jedoch nicht: „Das wird ein komplett anderes Spiel, ein typisches Derby, in dem die Tagesform entscheidend sein wird.“