Fußball-Kreisliga A : Die Reserve des 1. FC Viersen kann neue Hoffnung schöpfen

Grenzland Durch den Sieg gegen Fortuna sind Viersens A-Liga-Fußballer auf einen Nicht-Abstiegsplatz geklettert. Kaldenkirchen fertigte den SC Waldniel II 6:0 ab.

Der TSV Kaldenkirchen gewinnt als Tabellendritter der Kreisliga A des Fußballkreises Kempen/Krefeld zwar munter weiter. Aber da auch das Spitzenduo nichts anbrennen lässt, bleibt es beim alten Abstand. In der Gladbacher Gruppe ist die Reserve des 1. FC Viersen seit Monaten wieder einmal auf einen Nicht-Abstiegsplatz geklettert.

Kreis Kempen/Krefeld: TSV Kaldenkirchen - SC Waldniel II 6:0 (2:0). Gegen den schon als Absteiger feststehenden SC Waldniel II siegte der TSV problemlos mit 6:0. „Wir hätten sogar noch höher gewinnen können“, meinte Kaldenkirchens Trainer Andre Küppers. „Aber ich bin auch so, mehr als zufrieden.“ Die Tore erzielten Noel Müllers (2), Kevin Kleier (2), Pascal Gubala und Levin Lintjens.

Brachter ziehen den SC Waldniel mit in den Abstiegskampf

VfL Willich - Union Nettetal II 4:0 (0:0). Die Nettetaler haben dem Stadtkollegen aus Kaldenkirchen im Aufstiegsrennen keine Schützenhilfe leisten können. „Nach dem Wechsel waren wir konditionell einfach unterlegen und sind dann überrannt worden“, so Union-Trainer Uwe Hollenbenders.

TuS Gellep - SC Waldniel 2:1 (0:1). Die Waldnieler sind noch längst nicht aus dem Abstiegsschneider heraus. Bei den ebenfalls gefährdeten Gellepern gab es bittere Niederlage. „Einige Spieler haben wohl noch nicht ganz kapiert, wir ernst die Lage ist“, sagte SC-Interims-Trainer Marc Gülzow, der dem Vorstand übrigens am Freitag mitteilte, dass er in der neuen Saison auch für die zweite Mannschaft nicht mehr als Trainer bereitstehen wird. Nach der frühen Führung durch Jan Beerens setzten die Waldnieler nicht nach und mussten am Ende eine bittere Niederlage einstecken.