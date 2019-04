Kreis Viersen : Krankenkasse: Menschen im Kreis Viersen häufiger krank

Viersen Die Zahl der Fehltage liegt mit 16,1 pro Erwerbstätigem über dem NRW-Durchschnitt

Arbeitnehmer im Kreis Viersen haben mehr Fehltage als der NRW-Durchschnitt. Das geht aus den Vorab-Daten des Gesundheitsreports 2019 der Techniker Krankenkasse (TK) hervor. In Nordrhein-Westfalen war jede Erwerbsperson im vergangenen Jahr durchschnittlich 15,8 Tage krankgeschrieben. Im Kreis Viersen liegt die Zahl der Fehltage mit 16,1 leicht über dem Landesdurchschnitt. Ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren gesunken. Zum Vergleich: 2015 lag die Zahl der Fehltage im Kreis Viersen noch bei 16,8.

Am obersten Ende der Skala liegt laut der aktuellen Erhebung mit 21,8 Fehltagen pro Kopf Gelsenkirchen, am untersten Bonn mit zwölf Tagen. Dies teilte die Techniker Krankenkasse (TK) auf Basis ihres aktuellen Gesundheitsreports mit. Wie in den Vorjahren haben Beschäftigte in Verwaltungsstädten wie Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster die wenigsten Fehlzeiten – Arbeitnehmer im Ruhrgebiet die meisten.