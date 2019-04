Crash und Festnahme : Polizei jagt Diebe von Wegberg bis in die Niederlande

Das Auto der Viersener Polizei nach der Kollision mit dem Fluchtauto. Foto: Polizei Viersen

Wegberg/Viersen Zwei Männer haben am Mittwoch Tabak aus einer Tankstelle in Wegberg gestohlen. Auf ihrer Flucht durch mehrere Städte wurden sie von der Polizei verfolgt. Erst in den Niederlanden konnten sie gestoppt werden.

Die Polizei hat zwei Einbrecher nach einer Verfolgungsjagd quer durch Nordrhein-Westfalen in den Niederlanden festgenommen. Die zwei Männer waren am Mittwochmorgen gegen 4.15 Uhr in eine Tankstelle an der Heinsberger Straße in Wegberg eingedrungen. Dort stahlen sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei diverse Tabakwaren. Anschließend flüchteten sie mit einem Auto in Richtung Arsbeck/Bundesstraße 221.

Zeugen hatten die Tat bemerkt und informierten die Polizei, wobei sie das silberne Fluchtauto beschreiben und ein Kennzeichenfragment nennen konnten. Es wurde eine Fahndung eingeleitet, die auch auf benachbarte Behörden und die Niederlande ausgeweitet wurde. Beamten der Viersener Polizei fiel das gesuchte Auto in Niederkrüchten auf. Der Wagen flüchtete sofort auf die Autobahn und der Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. Die Fahrt ging über verschiedene Autobahnen in Richtung Krefeld. Dabei waren mehrere Streifenwagen unterschiedlicher Behörden und ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Erste Versuche, das Auto auf der Autobahn anzuhalten, scheiterten. Der Fahrer wechselte rücksichtslos die Fahrspuren und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter. Er wechselte von der BAB 57 auf die Autobahn Richtung Duisburg und an der Ausfahrt Rheinhausen in das Stadtgebiet Duisburg. Dann fuhr er auf die A3 in Richtung Arnheim. Bei einem erneuten Versuch, das Auto anzuhalten, rammte der Fahrer einen Streifenwagen.

Kurz vor der Landesgrenze zu den Niederlanden verließen die Täter die A3 an der Ausfahrt Elten und fuhren über Landstraßen weiter in Richtung Niederlande. Nach dem Grenzübertritt schlossen sich niederländische Streifenwagen der Verfolgung an. Schließlich konnte das Auto nahe der Ortschaft Beek gegen 6 Uhr gestoppt werden. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Täterauto und einem Streifenwagen aus Viersen. Niemand wurde verletzt.

Die niederländischen Polizisten nahmen die Insassen, zwei aus Polen stammende Männer im Alter von 37 und 47 Jahren, fest. Sie sind der Polizei wegen Einbruchsdelikten bekannt und haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Nach ersten Erkenntnissen wurde das an dem Täterauto angebrachte Kennzeichen zuvor im Kreis Heinsberg gestohlen.

Im Wagen wurden Einbruchswerkzeug sowie Tabakwaren gefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Zwischenzeitlich hat die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach einen Haftbefehl und die Auslieferung nach Deutschland beantragt.

(mre)