Frauen-Fußball : Nettetaler Finale im Kreispokal

Im Kreispokalfinale der Frauen am 1. Mai stehen sich Union Nettetal und TSV Kaldenkirchen gegenüber. Nachdem sich die TSV-Fußballerinnen bereits vorige Woche im Halbfinale bei Viktoria Anrath mit 3:1 durchgesetzt hatten, besiegte Landesligist Union Nettetal nun das Niederrheinliga-Schlusslicht TuRa Brüggen mit 2:0. „Die Brüggenerinnen haben es uns wirklich nicht leicht gemacht“, sagte Nettetals Trainer Stefan Terporten. Nach dem frühen 1:0 durch Lena Wessling kamen die Brüggenerinnen besser in Schwung, so dass der SCU erst kurz vor Schluss durch Anna Königshausen zum 2:0 kam. „Jetzt freuen wir uns zuerst auf das Finale gegen Kaldenkirchen, wo wir gerne den Titel gerne verteidigen möchten“, so Terporten. „Aber bislang haben wir in allen Wettbewerben gegen Kaldenkirchen verloren.“ Doch mit dem Sieg gegen Brüggen ist Nettetal sicher für den Niederrheinpokal qualifiziert. „Jetzt fehlt noch ein gutes Los“, so Stefan Terporten.