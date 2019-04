SPD in Brüggen : Brüggener SPD hält an Baugesellschaft-Plan fest

Brüggen Bei der Mitgliederversammlung wurden außerdem langjährige Mitglieder geehrt.

Die Brüggener SPD will diverse Anträge ausarbeiten und an den Kreisverband stellen. Dabei geht es etwa um Konzepte zum Klimaschutz, nachhaltige Infrastruktur, Wohnungsnot, öffentliche Sicherheit und fehlende Lehrer. Jedoch beklagte Manuel de Sousa mangelnde Rückmeldungen dazu, was mit den Anträgen vom Kreis an Land und Bund passiere. „Es wäre schön zu hören, wo die Anträge gerade behandelt werden. Das wäre eine gute Motivation für die Aktiven vor Ort“, sagte de Sousa. Darum will der Ortsverband sich nun für ein System einsetzen, wie man den Weg der Anträge verfolgen könne. Gottfried Optenplatz kündigte für die nächste Ratssitzung einen Antrag zum Datenschutz an. Er berichtete auch von der Etatberatung bei der jüngsten Ratssitzung. Grüne, FDP und UBW hatten den Etat mit einem Volumen von rund 35 Millionen Euro abgelehnt. Falk Rosowski sagte zu den jetzt aufzunehmenden Kredite: „Über Jahre sind zu wenig erhaltende Maßnahmen gemacht worden. Wir können von Glück reden, dass das Geld jetzt günstig zu bekommen ist.“