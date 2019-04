Handball : Trainer, Schiedsrichter und Spieler

Elmar Gronsfeld als Trainer. Aktuell betreut er die Frauen des SC Waldniel in der Verbandsliga. Nach der Saison ist aber Schluss. Foto: Siemes, Horst (hosi)

Schwalmtal Elmar Gronsfeld trainiert in der zweiten Saison die Verbandsliga-Handballerinnen des SC Waldniel. Außergewöhnlich ist, dass er zudem auch noch als Unparteiischer im Einsatz ist und ab und an in Lank auf dem Feld aushilft.

Auch im Handball haben Schiedsrichter kein einfaches Leben. Sie müssen sich bei Spielen nicht nur die Kritik der Spieler anhören, auch die Trainer gehen sie oft genug an. Elmar Gronsfeld gehört zu der seltenen Spezies, die diese Problematik von drei Seiten beurteilen können. Denn er ist nicht nur Trainer der Verbandsliga-Frauen des SC Waldniel, er ist auch als Unparteiischer unterwegs und spielt sogar noch aushilfsweise für die dritte oder vierte Mannschaft des TuS TD Lank.

„Trainer ist Trainer und Schiedsrichter ist Schiedsrichter. Als Trainer bin ich genauso emotional an der Seitenlinie wie andere auch“, sagt Gronsfeld. Der 38 Jahre alte Industriekaufmann hält sich an der Seitenlinie also nicht bewusst zurück, wenn seiner Ansicht nach eine Fehlentscheidung getroffen wurde. Er versucht eben, in jedem Bereich so erfolgreich wie möglich zu sein. Als Schiedsrichter, er pfeift gemeinsam mit den Lanker Torhüterin Babette Schalley im Gespann, ist er mittlerweile schon recht weit gekommen. Bei den Frauen ist das Gespann vom TuS TD Lank bis einschließlich Oberliga im Einsatz, bei den Männern bis einschließlich Verbandsliga. Da soll das Ende der Fahnenstange allerdings noch nicht erreicht sein. „Ich hoffe, dass wir in Kürze aufsteigen werden und dann bei den Männern auch Oberliga pfeifen“, betont Gronsfeld. „Ich traue uns aber durchaus zu, dass wir bei Männern und Frauen auch in der Nordrheinliga aktiv sein können. Ich glaube schon, dass wir das Zeug dazu haben.“

Elmar Gronsfeld in seiner Schiedsrichtermontur. Foto: Gronsfeld

Info Gronsfeld hört als Trainer beim SC Waldniel auf Abschied Elmar Gronsfeld hat den SC Waldniel informiert, dass er nach zwei Jahren als Trainer nicht mehr zur Verfügung steht. Er will zunächst eine Pause von zwei oder drei Jahren einlegen. Ziel Sein sportliches Ziel ist es, mit Waldniel nicht abzusteigen. Dafür müssen in den letzten drei Spielen mindestens noch zwei, besser wären vier, Punkte her.

Um seine Schiedsrichtertätigkeit, die er bereits seit 20 Jahren betreibt, und seinen Trainerjob parallel ausüben zu können, sind natürlich terminliche Absprachen unabdingbar. „Mit dem Handballverband Niederrhein werden sogenannte Freitermine vereinbart, die wir einreichen“, so Elmar Gronsfeld. „Da ich mit den Waldnieler Frauen sehr häufig sonntags spiele, wie auch Babette in Lank, werden wir natürlich meistens samstags eingesetzt. Da hat es bisher noch keine Überschneidungen gegeben.“