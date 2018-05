Brüggen: Brüggen hält an freiwilliger Flachdach-Begrünung fest

Brüggen Der Antrag der SPD-Fraktion fand keine Mehrheit

Brüggen setzt auf begrünte Flachdächer auf freiwilliger Basis. Darauf hat sich jetzt der Ausschuss für Bauen und Klimaschutz in seiner jüngsten Sitzung verständigt. Die SPD hatte den Antrag eingebracht, Gestaltungsvorschriften zur Begrünung von Flachdächern und leicht geneigten Dächern in Bebauungsplänen und bei Renovierungen festzuschreiben. Das ging der Mehrheit der Ausschussmitglieder und auch der Verwaltung allerdings zu weit. "Die Idee der SPD ist klasse. Wir sollten hier aber nichts kaputt beschließen, sondern es auf Basis der Freiwilligkeit belassen", sagte Bürgermeister Frank Gellen (CDU). Eine Begrünungspflicht könne "wirtschaftsverhindernde Folgen" haben.

Klimaschutzmanagerin Denise Lange warb für Freiwilligkeit und stellte für Flachdach-Begrüner Fördermöglichkeiten aus öffentlichen Töpfen und Beratung aus ihrem Fachbereich in Aussicht. CDU, FDP, UBW und AWB mahnten, nicht noch mehr Vorschriften zu schaffen und das Bauen keinesfalls weiter zu verkomplizieren. "Auch der Vergleich mit Stuttgart hinkt, weil dort andere Voraussetzungen gegeben sind als in Brüggen", sagte Christdemokrat Johannes Weiß. In Stuttgart ist Flachdach-Begrünung in B-Plänen betoniert.