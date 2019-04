Viersen : Seenot-Flüchtlinge – Bürgermeisterin schreibt an Kanzlerin

Viersen In einem Brief an Angela Merkel teilt die Stadt Viersen ihre Bereitschaft mit, in Seenot geratene Flüchtlinge aufzunehmen.

In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) die Bereitschaft der Stadt Viersen signalisiert, in Seenot geratene Flüchtlinge aufzunehmen. „Die Stadt Viersen kann und will in Not geratene Geflüchtete aufnehmen – genauso wie andere Städte und Kommunen in Deutschland es bereits angeboten haben“, heißt es in dem Schreiben. Hintergrund: Malta und Italien verweigerten in der Vergangenheit Rettungsschiffen das Anlegen, um eine gesamteuropäische Verteilung geretteter Bootsflüchtlinge zu erreichen. „Mit vielen anderen Städten und Kommunen stimme ich überein, dass es eine neue europäische Lösung für die Aufnahme, die Asylverfahren sowie die Integration oder Rückführung von Geflüchteten geben muss“, schreibt die Bürgermeisterin. Bis es dese gesamteuropäische Lösung gebe, sei es aber dringend geboten, die Seenotrettung im Mittelmeer zu ermöglichen, so Anemüller. „Die Stadt Viersen will hierzu ihren Beitrag leisten.“