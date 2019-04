Schwalmtal/Brüggen : Deutsche Glasfaser beendet Tiefbauarbeiten

Die Firma Deutsche Glasfaser hat die Tiefbauarbeiten in Brüggen und Schwlamtal beendet. Foto: Berns, Lothar (lber)

Die Tiefbauarbeiten der Deutschen Glasfaser in Schwalmtal und Brüggen sind beendet. Jetzt folgt der übrige Ausbau und die Abnahme der Arbeiten von der Gemeinde. Die meisten der 1000 beauftragten Anschlüsse sind verlegt; die übrigen werden sukzessive verlegt Das Baubüro in Schwalmtal-Amern ist inzwischen laut Unternehmen geschlossen. Nach der Schließung können Fragen und Anmerkungen bei der Servicenummer von Deutsche Glasfaser unter 02861 890 600 geklärt oder schriftlich an info@deutsche-glasfaser.de gerichtet werden.