Konzert in Viersen : Musik-Salon mit Virtuosität und Witz

Das Programm von „Salut Salon“ widmet sich unzähligen Musiktiteln zum alten und immer wieder neuen Thema Liebe. Foto: Tillmann Jäger

Viersen Für einen Abend verwandelte sich die Viersener Festhallenbühne in einen Salon – wenn auch nicht in einen zur Pflege der bürgerlichen Behäbigkeit. Vielmehr ging es an diesem Abend sehr musikalisch, witzig, artistisch und in jeder Beziehung gekonnt zu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Veranstaltung war ausverkauft, das Publikum begeistert.

Zu Gast in der Festhalle war „Salut Salon“, ein Damen-Quartett in klassischer Wiener Salonorchester-Besetzung mit zwei Geigen (Angelika Bachmann und Meta Hüper), Cello (Sonja Lena Schmid) und Klavier (Olga Shkrygunova). Wer schon vor Beginn einen Blick auf die Bühne warf, bemerkte das Fehlen von Notenständern ebenso wie das von Stühlen für die beiden Geigerinnen. Zu Recht durfte das Publikum also erwarten, dass es gleich recht lebendig zugehen würde. Wie lebendig, war dann doch wieder überraschend.

Das Programm widmete sich unzähligen Musiktiteln zum alten und immer wieder neuen Thema Liebe. Dazu wurde schon viel Musik geschrieben. Das Hamburger Ensemble wartete mit einer Fülle von Titeln auf, die kaum zu zählen waren. Mal wurden sie in gekürzter Fassung wiedergegeben, mal dienten sie als Ausgangspunkt für Improvisationen, mal wurden die Themen nur kurz zitiert. Stilistisch war das Repertoire weit gefächert. Corelli, Mozart, Schumann, Grieg und Prokofjew waren genau so vertreten wie Offenbach, Gershwin, Piazzolla, Chaplin und Cole Porter. Dazu kamen Schlagerthemen aus gut 100 Jahren. Dem Mord aus Liebe und Eifersucht wurde ein eigenes Krimi-Medley gewidmet. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass alle vier Spielerinnen nicht nur über eine erstaunliche Virtuosität auf ihrem Instrument verfügen. Sie traten auch – solistisch oder als Quartett – als Sängerinnen in Erscheinung. Dazu kam dann noch eine kräftige Portion Witz.