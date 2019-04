Buch über Brüggen/Bracht : Autorin stellt Arbeit an Ortsgeschichte vor

Brüggen Die Historikerin Ina Germes-Dohmen berichtete im Kulturausschuss über den Fortschritt an ihrem Buch über Brüggen/Bracht. Die Arbeit daran soll vier Jahre dauern.

Einen Sachstandsbericht zu ihrer Ortsgeschichte Brüggen/Born gab Dr. Ina Germes-Dohmen im Kulturausschuss. Das Buch, seit einem Jahr in Arbeit und so etwas wie Teil II nach der 2016 herausgegebenen Ortsgeschichte Bracht, erscheint 2021. Nach dem einstündigen Vortrag der promovierten Historikerin aus Kempen wurde deutlich, dass das auf vier Jahre gestreckte Historienwerk diese Zeit braucht.

Zugleich beschreibt die Autorin, Jahrgang 1962, die Vergangenheit so lebhaft, als hätte sie diese selbst miterlebt. Ob der ständige Zoff zwischen den Bornern und den Brüggenern, die Marotten mancher Pfarrer, der Einfallsreichtum der armen Landbevölkerung oder Mistgabel-Attacken auf die damals verhassten Swalmener – Ina Germes-Dohmen ist bereits tief eingetaucht in die Ortsgeschichte und in vielen Archiven des Rheinlandes fündig geworden. Manches Augenzwinkern kann sie sich nicht verkneifen. „Wie bei Heidi“ – so beschreibt sie die pfiffige Methode der Bauern, ihr Vieh auch auf fremdem Land zu beweiden. Das Puzzle aus Briefen, Akten und Rechnungen zu einem lesbaren Buch zusammen zu setzen, das dürfte die eigentliche Herausforderung sein.