Kulturprogramm Viersen : Kultur querbeet: Von Aida bis Frank Sinatra

Viersen Von Beethoven bis Zirkusshow, von Frank Sinatra bis Elisabeth Leonskaja. Das städtische Kulturprogramm für die kommende Spielzeit 2019/2020 in Viersen wird wieder hochkarätig, schräg und unterhaltsam.

Das kommende Kulturprogramm der Stadt Viersen wartet mit großen Namen und schrägen Überraschungen auf. Wie immer. Eine bunte Mischung aus Hochkultur, klassischer Musik, schrägem Humor, witzigen Puppenspielen und guter Unterhaltung. Besonders ist die Spielzeit aus einem anderen Grund. Es ist das letzte Programm, das die Handschrift von Kulturamtsleiterin Brigitte Baggen trägt. Sie geht am 30. Juni in den Ruhestand. Im Kulturausschuss wurde sie diese Woche bereits verabschiedet.

Internationale Stars und experimentierfreudige Newcomer bietet die Sinfonie-Reihe: Die gefragte, britische Violonistin Nicola Benedetti macht im September in der Festhalle den Auftakt.

Abendkasse Ab 19 Uhr können bei allen städtischen Kulturveranstaltungen an der Abendkasse auch Karten für die übrigen Veranstaltungen in der Festhalle erworben werden.

Abonnements können an der Kartenvorverkaufsstelle beantragt werden. Die Reihen „Kultur Mix“ und „Kultur Extra“ sind bereits ausverkauft, und es gibt bereits Wartelisten. Die Auslastung bei den Sinfoniekonzerten ist rückläufig.

Elisabeth Leonskaja, die Grand Dame am Klavier, gibt sich im Oktober in der Festhalle die Ehre. Sie wird in Begleitung der Warschauer Philharmonie das Klavierkonzert Nr. 2 von Frédéric Chopin spielen.