Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert fällt unter die 500-Marke

Kreis Mettmann Zwei Todesfälle und 153 neue Covid-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Dienstag. Die Inzidenz im Kreis, schon am Montag die niedrigste landesweit sinkt weiter auf unter 500.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Dienstag 5999 Infizierte erfasst, 1248 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 619 (20 neu infiziert), in Haan 359 (13 neu), in Heiligenhaus 228 (3 neu), in Hilden 726 (25 neu), in Langenfeld 766 (18 neu), in Mettmann 488 (11 neu), in Monheim 569 (13 neu), in Ratingen 1028 30 neu), in Velbert 854 (12 neu) und in Wülfrath 362 (8 neu)