Fußball-Bezirksliga : Björn Kox wird der neue Trainer beim Dülkener FC

Viersen Björn Kox wird im Sommer der Nachfolger von Matthias Denneburg.

Schon seit März war klar, dass Matthias Denneburg aus beruflichen Gründen den Job als Cheftrainer beim Fußball-Bezirksligisten nicht über den Sommer hinaus würde ausüben können. Jetzt sind die Dülkener auf der Suchen nach einem Nachfolger fündig geworden. Übernehmen wird Björn Kox, der kürzlich beim A-Ligisten SC Waldniel gehen musste. Dort arbeitete er mit Co-Trainer Björn Bossems zusammen, das wird auch in Dülken so bleiben. „Sollte der DFC absteigen, was wir mit aller Macht verhindern wollen, gilt das Engagement auch für die Kreisliga A“, meint Andreas Debock in seiner Funktion als 2. Vorsitzender des DFC. Aktuell stehen die Dülkener auf einem Abstiegsplatz, haben bei neun ausstehenden Spielen stehen noch alle Chancen, die Ligaverbleib noch zu schaffen. Am Sonntag steht das wichtige Kellerduell beim punktgleichen VfB Uerdingen auf dem Programm.