Rußrindenkrankheit in Viersen : Gefahr für Viersens Ahornbestand

Sieht aus wie im Katastrophenfilm, ist im Stadtgarten Viersen-Dülken: Mitarbeiter der Stadt fällen in Schutzkleidung Ahornbäume, die mit der Rußrindenkrankheit infiziert sind. Die Pilzsporen sind für Menschen gefährlich. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Die auch für Menschen gefährliche Rußrindenkrankheit hat nach ersten Erkenntnissen rund 100 Bäume in Viersen befallen. Sie breitet sich rasant aus. Und die Verwaltung findet keine Firma, die weitere Fällarbeiten ausführen kann.

Es ist eine Szene wie in einem Katastrophenfilm: Vermummte Gestalten, in gelben Schutzanzügen und mit Atemmasken, streifen durch den für Besucher gesperrten Stadtgarten in Viersen-Dülken, zu ihren Füßen liegen Äste und schwarz gefleckte Baumstämme. In den Schutzanzügen stecken – anders als im Film üblich – keine Seuchenexperten, sondern Mitarbeiter der Stadt Viersen. Am Donnerstagmorgen haben sie im Stadtgarten rund 40 mit der Rußrindenkrankheit infizierte Ahornbäume gefällt. Doch das ist erst der Anfang: Auch auf den Süchtelner Höhen und am Hohen Busch sind Bäume befallen, sterben ab.

Noch hat die Stadtverwaltung keinen Überblick über die genaue Zahl. Sicher ist: Die Sporen des für die Rußrindenkrankheit verantwortlichen Pilzes, die für den Menschen gefährlich sind, wenn er sie einatmet, verbreiten sich schnell. Es herrsche „Alarmstufe dunkelrot“, sagt Stadtförster Rainer Kammann.

Ein von der Rußrindenkrankheit befallener Baum. Foto: RP/Stadt Meerbusch

Info Schüttelfrost, Fieber und Reizhusten Foto: RP/Stadt Meerbusch Gefahr Die Sporen des Pilzes können beim Menschen, wenn er sie einatmet, eine allergisch bedingte Entzündung der Lungenbläschen auslösen. Symptome wie Reizhusten, Fieber und Schüttelfrost treten sechs bis acht Stunden nach dem Kontakt auf und klingen nach einigen Stunden, in Einzelfällen nach Tagen oder Wochen, ab. Privatgärten Förster Kammann rät Hausbesitzern, die einen befallenen Baum im Garten haben, ihn fachmännisch fällen zu lassen.

Am Montag hatte die Stadtverwaltung gemeldet, dass nach ersten Erkenntnissen etwa 100 Bäume gefällt werden müssen. Betroffen seien vor allem junge und mittelalte Ahorne. An der Rinde bilden sich schwarze Punkte, „es sieht aus, als würde da Ruß rauskommen“, erläutert Kammann. „Das Holz wird spröde, brüchig wie Glas. Innerhalb weniger Wochen sterben die Bäume ab.“ Vergangene Woche habe er beim Gang durch den Stadtgarten rund 20 Bäume gesehen, die schnell gefällt werden müssen – am Donnerstag seien es schon 40 gewesen.

Kammanns Mitarbeiter haben die 40 Ahorne kontrolliert abgesägt, damit sie nicht auf angrenzende Grundstücke fallen können. „Die Stadt hat ja eine Verkehrssicherungspflicht“, erläutert er. Am Freitag, 12. April, sollen zehn bis 15 Bäume folgen, die weiter innen in der Parkanlage stehen. Die Stadt verweist darauf, dass Anlieger die Fenster geschlossen halten und sich nicht im Freien aufhalten sollen, während die Arbeiten laufen. Die gefällten Bäume werden vorerst in einem Teil des Parks aufgeschichtet, der für Besucher gesperrt bleiben soll.

Wie es danach weitergeht, ist noch ungewiss. „Wir sind derzeit nicht in der Lage, das mit eigenem Personal zu machen“, sagt Kammann. „Wir sind auf der Suche nach einem Fachunternehmen, das uns beim Fällen und der Entsorgung unterstützt. Aber bis jetzt haben wir nur Absagen bekommen, die Unternehmen sind maximal ausgelastet.“ Denn nicht nur in Viersen, sondern zum Beispiel auch im angrenzenden Mönchengladbach macht sich die Rußrindenkrankheit bemerkbar. Ursache sei die Dürre im vergangenen Jahr, erläutert Kammann. Die wegen der anhaltenden Trockenheit sowieso schon gestressten Bäume sind anfälliger für Krankheiten. Hinzu komme, dass sie derzeit zur Laubbildung eigentlich viel Wasser bräuchten, der Boden aber immer noch zu trocken sei.

„Etwa acht bis zehn Prozent des von der Stadt bewirtschafteten Waldes sind Ahornfläche“, erklärt Kammann, der jetzt hofft, dass die Rußrindenkrankheit für die Ahorne nicht zum ebenso großen Problem wird wie zuletzt der Borkenkäfer für die Fichten. Erst Sturmschäden, dann Käferbefall, jetzt Pilz – „das ist total frustrierend“, sagt der Förster. „Möglichst schnell“, möchte er auch die betroffenen Bäume im übrigen Stadtgebiet fällen lassen. Kammann betont jedoch, dass auf den Süchtelner Höhen und am Hohen Busch die Verkehrssicherungspflicht der Stadt nicht so ausgeprägt sei wie im Stadtgarten, an den Wohngebiete grenzen: „Abgestürzte Bäume zählen zu den waldtypischen Gefahren.“

Noch immer sind seine Mitarbeiter damit beschäftigt, den Baumbestand zu kontrollieren, einen neuen Verdachtsfall haben sie schon ermittelt: Eine Buche in der Bockerter Heide hat womöglich die Rußrindenkrankheit. „Das wundert mich“, sagt Kammann – in der Literatur sei im Zusammenhang mit der Krankheit eigentlich nur von Ahorn die Rede. Derzeit werde eine Probe analysiert.