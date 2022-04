Pandemie im Kreis Viersen : Seit Samstag 1401 neue Infektionen mit Coronavirus

Kreis Viersen Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 1044,4 auf 863,5.

(hb) Dem Kreis Viersen wurden seit Samstag 1401 neue Infektionen mit dem Corona-Virus bekannt. Die geschätzte Zahl der akut infizierten Menschen liegt im Kreis Viersen derzeit bei 3904. Gemessen wird die Anzahl anhand einer Hochrechnung der durchschnittlichen Infektionsdauer. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 1044,4 auf 863,5. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 670,1. In den sechs Krankenhäusern im Kreis Viersen werden als Corona-Fälle 39 Menschen stationär behandelt, einer befindet sich auf der Intensivstation, einer wird beatmet. Von den 1401 Neuinfektionen entfallen 18,8 Prozent (263) auf die Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen. Die nachgewiesenen Fälle aus dem Kreis Viersen verteilen sich so auf die Städte und Gemeinden (Vergleichzahlen zum vergangenen Donnerstag): Stadt Viersen 325 Neuinfektionen (+212). Stadt Nettetal 246 (+131). die Gemeinden Brüggen 87 (+58), Schwalmtal 79 (+39) und Niederkrüchten 74 (+47), die Städte Kempen 186 (+138), Willich 195 (+128) und Tönisvorst 140 (+91) sowie die Gemeinde Grefrath 69 (+55).