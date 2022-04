Kreis Viersen hat Raser und Poser im Blick : Polizei kontrollierte Geschwindigkeit

Am Karfreitag kontrollierte die Polizei im Kreis Viersen vielerorts Autofahrer. Foto: dpa/Jonas Güttler

Kreis Viersen In vielen Kommunen treffen sich am Karfreitag Autofahrer mit getunten Wagen, auch zu Rennen. Nicht so im Kreis Viersen. Was die Polizei dort stattdessen feststellte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

118 Bußgelder, 75 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und zwei Strafanzeigen, meist wegen zu hoher Geschwindigkeit: Das ist die Bilanz von Schwerpunktkontrollen am Karfreitag, die die Polizei am Dienstag mitteilte. Die meisten Autofahrer seien regelkonform gefahren. Der Tag wird als „Car-Friday“ für Treffen etwa mit getunten Wagen genutzt. Nicht so im Kreis Viersen: Dort konnte die Polizei keine Treffpunkte ausmachen. Die Kontrollen standen unter dem Motto „Rot für Raser, Poser und illegales Tuning“.

(busch-)