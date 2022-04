Feuerwehr in Viersen : Neue Maschinisten für die Drehleiter

Feuerwehr in Viersen

Bei dieser Übung im Unterflurbetrieb an der Niers befindet sich der Drehleiterkorb unterhalb des Standplatzes des Fahrzeuges. Foto: Feuerwehr Viersen

Viersen Für die Drehleiter der Feuerwehr gibt es wichtige Lehrgänge, die Haupt- wie Ehrenamtler absolvieren können. Jetzt haben 17 neue Maschinisten den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen.

Insgesamt haben sich zehn hauptamtliche Kollegen sowie eine Feuerwehrleute aus dem Ehrenamt auf die Prüfung vorbereitet. Die hauptamtlichen Kräfte sammelten während des Tagesdienstes die erforderliche Erfahrung in Theorie und Praxis. An mehreren Abenden und Samstagen übten die Ehrenamtler der Löschzüge Dülken und Süchteln sowie der Löschgruppe Stadtmitte und des Löschzugs Viersen den Umgang mit der Drehleiter.

Um möglichst realitätsnah trainieren zu können, wurde an unterschiedlichen Objekten im Stadtgebiet geübt. Auf dem Programm standen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Leiter. Extreme Einsatzbedingungen waren Bestandteil der Übungen. So lernten die Teilnehmer des Lehrgangs, wie die Drehleiter auf weichem Untergrund abgestützt werden kann. Der Notbetrieb stand gleichermaßen auf dem Programm wie das Aufstellen des Fahrzeuges am Hang.