„Saisonauftakt“ in der Szene : Polizei kontrolliert Raser und Tuner an „Car-Freitag“

Duisburg Es ist jedes Jahr an Karfreitag auf Duisburgs Straßen das gleiche Spiel: Mit ihren meist tiefergelegten PS-starken Boliden sind junge Autofahrer in der Stadt unterwegs – und werden dabei von der Polizei überprüft.

Der Karfreitag – in der Szene als „Car-Freitag“ bezeichnet – bildet meist den „Saisonauftakt“ für Autofans, die sich nicht immer an die Verkehrsregeln hielten, so die Polizei.

Die Einsatzkräfte werden an den bekannten Hotspots in den Abendstunden bis tief in die Nacht unterwegs sein und verstärkt Kontrollen durchführen – unter anderem an der L1, der früheren B8, in Marxloh und Hamborn.