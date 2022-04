Ratingen : Kontrollen: Polizei geht gegen Raser vor

Die Polizei hatte auch die Tuning-Szene im Visier. Foto: dpa/Jonas Güttler

Ratingen Auch die Tuner- und Poserszene war im Visier. In der Zeit vom Freitagabend bis zum frühen Samstagmorgen führten Einsatzkräfte vom Verkehrsdienst, unterstützt von Kräften des Wach- und Wechseldienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann, gezielte Kontrollmaßnahmen durch.

(kle) Oster-Überraschung seitens der Polizei: Obwohl es im hiesigen Bereich keine ausgeprägte Tuner- und Poserszene gibt, hat sich die Kreispolizeibehörde Mettmann am Karfreitag mit eigenen Schwerpunktkontrollen an einem landesweiten Aktionstag beteiligt. In der Zeit vom Freitagabend bis zum frühen Samstagmorgen führten Einsatzkräfte vom Verkehrsdienst, unterstützt von Kräften des Wach- und Wechseldienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann, gezielte Kontrollmaßnahmen durch. Hierbei kam auch polizeiliches Spezialgerät zur Geschwindigkeitsmessung zum Einsatz. Insgesamt wurden keine größeren Ansammlungen von Tunern oder Posern festgestellt. An bekannten Treffpunkten im Kreisgebiet wurden nur kleinere Gruppen von Autoliebhabern beobachtet.

Während des Einsatzes wurden Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Auf der Fritz-Bauer-Straße und dem Hauser Ring in Ratingen, auf der Heidestraße in Velbert und auf dem Winkelsweg in Langenfeld wurden dabei mit den eingesetzten Lasermessgeräten insgesamt 50 Fahrzeugführer gemessen, die die Höchstgeschwindigkeiten überschritten. Die meisten kontrollierten Fahrzeugführer fuhren zwischen 11 und 20 km/h zu schnell. Ausreißer auf der Fritz-Bauer-Straße in Ratingen war ein 38-jähriger Berliner mit seinem BMW, der die innerörtliche Straße mit 85 km/h befuhr. Schnellster auf der ebenfalls innerörtlichen Heidestraße in Velbert war ein 19-jähriger Velberter, der mit seinem Mazda 3 mit 99 km/h gemessen wurde.