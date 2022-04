Polizei zieht Bilanz : Viele Bußgelder und sichergestellte Wagen am „Car-Freitag“ in NRW

Viele Bußgelder und sichergestellte Wagen am „Car-Freitag“ in NRW

Düsseldorf Zahlreiche Anzeigen und Bußgelder wegen überhöhter Geschwindigkeit sowie etliche sichergestellte Fahrzeuge: Das ist das Ergebnis der Polizeiaktionen zum sogenannten Car-Freitag in Nordrhein-Westfalen.

In Dortmund, lange Zeit einer der Hotspots der Raser-Szene, blieb es nach Angaben der Polizei am „Car-Freitag“ diesmal ungewöhnlich ruhig. „Im Vergleich zu den letzten Jahren waren deutlich weniger relevante Autos auf Dortmunds Straßen unterwegs“, hieß es von der Polizei am Samstag. Dennoch hagelte es bei den Kontrollen in der Ruhrgebietsstadt 34 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und 44 Verwarngelder. Insgesamt 5 Fahrzeuge wurden sichergestellt.