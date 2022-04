Vorfälle im Grenzland : Kripo ermittelt nach drei Bränden

Die Kripo ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Viersen/Nettetal/Niederkrüchten Bei drei Bränden zwischen Montagnachmittag und den frühen Morgenstunden des Dienstags schließt die Polizei ein Selbstentzünden aus. Gegen 12.30 Uhr brannte in Viersen an der Rahserstraße am Bahndamm etwa fünf Quadratmeter trockenes Gestrüpp.

Gegen 18.50 Uhr wurden Einsatzkräfte zur Buschstraße nach Nettetal-Kaldenkirchen gerufen. Dort brannte im Wald eine Fläche von etwa 600 Quadratmeter. Der Brand hatte sich auf dem Boden ausgebreitet, Unterholz, Laub und trockenes Geäst waren betroffen.

Gegen 2.30 Uhr am Dienstag brannten gestapelte Baumstämme an der Aachener Straße in Niederkrüchten. Wie die Polizei mitteilt, konnten alle Brände durch Feuerwehrkräfte schnell gelöscht werden. Hinweise über die Rufnummer 02162 3770.

(hb)