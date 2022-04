Jagdaufseher Antonius Kiwall im Einsatz : Glutnest im Naturschutzgebiet in Brüggen

Brüggen Ein Jagdaufseher hat Schlimmeres verhindert. Bei einer Kontrollrunde mit dem Rad entdeckte er im Brachter Wald ein Grillfeuer, das noch Glutreste hatte.

Nicht nur Menschen haben Schutzengel. Auch der Wald hat einen. Das war jetzt der Fall im Naturschutzgebiet in Bracht. Für Jagdaufseher Antonius Kiwall sollte es eigentlich am Ostersonntag nur eine morgendliche Kontrollrunde mit dem Fahrrad durch den Wald sein. Daraus wurde allerdings ein Einsatz.

Auf einer Wildäsungsfläche wollte er seinen Augen nicht trauen. Unbekannte hatten dort in der Nacht ein Feuer entfacht. „Die Brandstelle war nur notdürftig mit etwas Boden zugeschüttet worden. Alles glimmte noch ordentlich. Es hätte eine Waldbrandkatastrophe werden können“, sagt Kiwall. Er griff sofort zum Smartphone und alarmierte seine Frau Alice. Zusammen mit dem gerade zu Besuch weilenden Bekannten Siggi van Lonn bepackte sie den Wagen mit 200 Liter Wasser in Kanistern. Gemeinsam fuhren sie zur Brandstelle. Kiwall leistet Soforthilfe. Er zog den Brandherd auseinander und wässerte die gesamte betroffene Fläche gründlich. „Die Feuerverursacher hatten eigenes Holz mitgebracht und zusätzlich Kiefernäste verbrannt. Kiefern harzen stark, das bedeutet einen starken Funkenflug bei einem Feuer. Dass von dem Brandherd keine Funken in das trockene Gelände geflogen sind, grenzt an ein Wunder. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätten wir hier einen Brand von enormen Ausmaßen gehabt“, sagt Kiwall.