Fußball-Landesliga : Amern erkämpft sich Sieg gegen Außenseiter Praest

Willi Kehrberg, Trainer der VSF Amern. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Landesliga Die VSF Amern waren der große Favorit gegen den noch punktlosen RSV Praest – taten sich lange Zeit jedoch schwer. Am Ende steht ein Arbeitssieg, der quasi vorzeitig den Klassenerhalt sichert.

Die Favoritenrolle war an diesem Ostermontag klar verteilt: Die VSF Amern, die vor der Partie bei 30 Punkten standen, haben es sich im Tabellenmittelfeld gemütlich gemacht. Der RSV Praest konnte in der laufenden Spielzeit hingegen noch keinen einzigen Zähler einfahren – Amern ging also als deutlicher Favorit in die Partie. Und das, obwohl die personelle Lage bei den Gästen angespannt war. Mit nur drei Ersatz-Feldspielern trat der Landesligist die Reise nach Praest an.

Trotzdem ging es gut los für die VSF: Nach 17 Minuten brachte Winterneuzugang Haruki Ishitsuka Amern in Führung. Für den 19-Jährigen war es das erste Tor im sechsten Spiel für die Rot-Weißen. „Danach machen wir es einfach schlecht“, kritisierte VSF-Trainer Willi Kehrberg. Der Favorit gab nach dem recht frühen Führungstreffer zum Teil die Kontrolle ab. „Wir halten den Gegner im Spiel, haben einfache Ballverluste und spielen unsere Konter nicht klar aus“, sagte Kehrberg. Praest, die viel mit langen Bällen agierten, waren in der Folge zwar nicht spielbestimmend, ließen aber eben auch nicht mehr viel zu. „Es wurde dann zu einem Kampfspiel“, sagte Trainer Kehrberg. Gerade im zweiten Spielabschnitt kam so Spannung in die Partie. Praest hatte den ersten Punkt der Saison im Blick, Amern versuchte über Konter für die Entscheidung zu sorgen. „Als der Gegner mehr aufgemacht hat, haben wir die Konter nicht zu Ende gespielt“, so Kehrberg. In der Schlussphase wurde es durch die enge Führung also nochmal knapp.

„In den letzten 20 Minuten mussten wir wirklich kämpfen, um nicht das 1:1 zu bekommen. Der Gegner hat alles in die Waagschale geworfen und wir hatten dann auch zwei, drei turbulente Szenen, die wir kämpferisch überstehen mussten“, sagte Kehrberg über die Schlussminuten. Nach 90 Minuten reichte es dann immerhin zu einem knappen 1:0-Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht. „Dass wir mehr Torchancen und Möglichkeiten hatten, ist selbstverständlich. Wir haben es heute nicht gut gemacht. Über das Ergebnis bin ich froh, das ist das, was heute zählt“, sagte Kehrberg und fügte an: „Wir hatten personelle Probleme, von daher hat die Mannschaft es ordentlich gemacht.“