Corona in Remscheid : Vielfältige Todesursachen nach Covid-19-Infektionen

Alleine am Gründonnerstag meldete die Stadt sechs Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Remscheid Obwohl die Infektionszahlen sinken, sterben auch in Remscheid derzeit wieder viele Menschen an oder mit dem Coronavirus.

Allein am vergangenen Gründonnerstag meldete die Stadt sechs Tote, die mit oder an dem Coronavirus gestorben sind. Diese Zahl schockiert gerade in Zeiten, in denen gefühlt die größte Corona-Gefahr gebannt zu sein scheint und die Infektionszahlen doch eigentlich sinken.

Insgesamt, so Sliwka, würden derzeit über 300 Menschen pro Tag an einer Corona-Infektion sterben, über zwei Millionen der über 60-Jährigen seien nicht oder unvollständig geimpft. „Diese Menschen sind trotz der weniger aggressiven Omikron-Variante weiterhin erheblich gefährdet.“

Aber welche Folgen des Virus sind es letztlich, die todesursächlich sind? Auf diese Frage gebe es keine eindeutige Antwort, erklärt Professor Sliwka. „Meist versterben die Patienten an einer schweren Lungenentzündung. Weil das Virus aber eine generalisierte Gefäßentzündung verursacht, erkranken und sterben Menschen auch an Herzinfarkten, Schlaganfällen und Thrombosen sowie Gefäßverschlüssen anderer Organe.“

Mehr als 80 Prozent der Corona-Todesfälle sind auf Schädigungen der Lunge und deren Folgen zurückzuführen, so die Erkenntnisse des Zentralregisters der Obduktionen von und an Covid-19-Verstorbenen des Uniklinikums Aachen, das weit über 1000 Obduktionen erfasst hat.

„Das Coronavirus dockt mit seinen ‚Spikes‘ an unsere ACE 2-Rezeptoren an. Wenn das Virus es schafft, sich an den ACE 2-Rezeptoren der Lunge breitzumachen, kann das verheerend sein“, erklärte Hans Bösmüller, Oberarzt der Pathologie an der Tübinger Uniklinik Bösmüller unlängst in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Durch diese ACE 2-Rezeptoren werde unter anderem der Blutdruck und die Gefäßdurchlässigkeit reguliert – durch das Andocken des Virus würde dieserund andere wichtige Funktionen außer Kontrolle geraten.“