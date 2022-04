Rund 1000 Neu-Infektionen über Ostern : Mehr als 60.000 Corona-Infektionen in Krefeld

Mehr als 60.000 Corona-Infektionen in Krefeld

Krefeld Mehr als jeder vierte Krefelder ist oder war bereits infiziert - knapp 1000 neue Fälle gab es über Ostern. Die Zahl der Todesopfer stieg auf 263.

(RP) Drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat der städtische Fachbereich Gesundheit über die Osterfeiertage verzeichnet. Wie die Stadt Krefeld am Dienstag mitteilte, starb eine Person im Alter von rund 70 Jahren nach schwerer Vorerkrankung, sie lebte zuvor nicht im Heim. Zum Impfstatus liegen der Stadt keine Informationen vor. Eine weitere Person verstarb im Alter von 80 Jahren, lebte nicht im Heim, Vorerkrankungen und Impfstatus sind ebenfalls nicht bekannt. Auch beim dritten Todesfall vom Wochenende liegen keine Informationen zum Impfstatus vor. Die Person lebte nicht im Heim, verstarb im Krankenhaus. Insgesamt 263 Personen sind in Krefeld nun bereits im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorben.

171 neue Corona-Infektionen hat der Fachbereich Gesundheit am Dienstag, 19. April (Stand: 0 Uhr), gegenüber dem Vortag verzeichnet. Bisher sind dem Fachbereich insgesamt 60.081 Corona-Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 961 neue Fälle sind somit über die Ostertage seit Donnerstag, 14. April, neu hinzugekommen, führte die Stadt weiter aus.

Als rechnerisch genesen werden mittlerweile 57.504 Personen gemeldet, am Vortag waren es 57.023 Personen. Als aktuell infiziert gelten 2.314 Personen. Damit ist die Anzahl gesunken: Am Vortag waren es 2.624 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, liegt nun bei 682,0 (Vortag 685,9).