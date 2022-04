Engagement in Brüggen : 500 Kilometer für Burundi in die Pedale treten

Friedhelm Leven ist als begeisterter Radler bekannt. Foto: Leven

Brüggen Am Mittwoch, 20. April wird Leven, der zum Vorstand des Brüggener Vereins Burundi-Hilfe gehört, zu einer Spenden-Tour mit dem Fahrrad aufbrechen. „Ich werde am Morgen mit dem Zug bis Bad Bramstädt fahren; von dort ab starte ich die Tour mit dem Fahrrad in den Norden von Dänemark“, kündigt der 64-Jährige an.

Seit bald 50 Jahren ist Friedhelm Leven bei der Ziegelelei Gebrüder Laumans in Brüggen-Bracht als kaufmännischer Leiter tätig – Grund genug für eine außergewöhnliche Aktion. Am Mittwoch, 20. April, wird Leven, der zum Vorstand des Brüggener Vereins Burundi-Hilfe gehört, zu einer Spenden-Tour mit dem Fahrrad aufbrechen. „Ich werde am Morgen mit dem Zug bis Bad Bramstädt fahren; von dort ab starte ich die Tour mit dem Fahrrad in den Norden von Dänemark“, kündigt der 64-Jährige an. Sein Ziel ist der Laumans-Mitgesellschafter Randers-Tegl in Aalborg. Dort will sich der Laumans-Mitarbeiter und eifrige Ehrenamtler zum Ende seiner Zeit im Beruf standesgemäß verabschieden – natürlich mit dem Fahrrad.

Für Friedhelm Leven ist das Rad stets das bevorzugte Verkehrsmittel für die Fahrten von seinem Zuhause zu seinem Arbeitsplatz und zurück gewesen. Leven schätzt, dass er „weit mehr als 100.000 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt hat“. Jetzt will er für einen guten Zweck in die Pedale treten und Spenden für das Entwicklungsland Burundi sammeln.

Die Strecke von Bad Bramstädt nach Dänemark ist 500 Kilometer lang; zurücklegen will der begeisterte Radler sie mit seinem Tourenrad ohne elektrische Unterstützung. Auch sein Gepäck will Friedhelm Leven per Rad transportieren. Eine Woche Zeit hat der Brüggener dafür eingeplant. Für seine „Bene-Fitz-Tour“ hat er vorab Sponsoren gesucht – und gefunden. „Ich freue mich über jeden Euro, den ich erhalte“, sagt der Brüggener. Bisher sind bereits rund 4000 Euro zusammengekommen; weitere Zusagen habe er bereits. Bereits eine Spende von zehn Cent pro Kilometer (50 Euro) würde reichen, um das Überleben einer Familie in Burundi für einen Monat zu sichern.

Warum die Hilfe zurzeit noch wichtiger ist als zuvor: Auch das Entwicklungsland ist von Preissteigerungen für Grundnahrungsmittel betroffen. Die Folge für den Brüggener Verein laut Leven: „Wir müssen unsere Budgets für die Hilfe erhöhen.“

Ein Ziel des Vereins und auch der Spendenfahrt: Mit Spenden sollen Fahrräder gekauft werden, die in dem Entwicklungsland ein Luxus-Transportmittel sind. 150 Euro würden für den Kauf eines Rades reichen. Friedhelm Leven kann schon vor dem Start zufrieden sein: Einige Fahrräder für Burundi sind schon jetzt drin.

Daniela Buschkamp

Info: kontakt@burundi-hilfe.org.