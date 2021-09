Kreis Viersen : Covid-19-Patient aus Viersen gestorben

Kreis Viersen Die Zahl der Menschen im Kreis Viersen, die an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben sind, ist am Donnerstag auf 312 gestiegen.

Die Zahl der Menschen im Kreis Viersen, die an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben sind, ist am Donnerstag auf 312 gestiegen. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, starb ein 85-jähriger Covid-19-Patient aus Viersen. Der Inzidenz-Wert im Kreis sank von 52 am Mittwoch auf 49 (NRW: 88).

Das Gesundheitsamt registrierte 29 Neuinfektionen, darunter ein Bewohner des Notburgahauses in Viersen sowie je eine Person an der Janusz-Korczak-Realschule in Schwalmtal, der katholischen Grundschule Nettetal-Kaldenkirchen und der Awo-Kita in Willich.