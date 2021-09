1.FC Viersen klarer Favorit : Kleinenbroich reist mit Personalsorgen zum Tabellenführer

Fussball-Landesliga Aufgrund unzähliger verletzter Spieler musste Landesligist SC Teutonia Kleinenbroich das Pokalspiel am Mittwoch gegen den 1. FC Viersen absagen. Mit einer weiterhin angespannten Personalsituation geht es am Sonntag zum Spitzenreiter – dem 1. FC Viersen.

Eigentlich sollten beide Teams bereits im Viertelfinale des Kreispokals am Mittwoch aufeinandertreffen. Doch die Gäste aus Kleinenbroich sagten die Partie unmittelbar nach der 2:3-Heimniederlage gegen den 1. FC Wülfrath am Sonntag ab. „Wir haben schon seit Beginn der Saison eine Vielzahl an personellen Problemen und diese sind in den letzten beiden Wochen noch schlimmer geworden. Es macht keinen Sinn mit einer B-Elf nach Viersen zu fahren oder mit Spielern aus der Reserve, die in der Kreisliga B spielen. Ich kann nicht riskieren das noch ein weiterer Spieler ausfällt“, erklärte Trainer Müller die Entscheidung der Spielabsage. Von den Ausfällen waren vor allem die Stammkräfte seines Teams betroffen. Mit Jonas Arbeiter reaktivierte er am vergangenen Sonntag einen Spieler, der zuvor eineinhalb Jahre nicht gespielt hatte und am Sonntag ohne Training 90 Minuten durchspielte. Am vergangenen Dienstag hatte Kleinenbroichs Trainer gerade einmal acht Spieler beim Training.