Schwalmtal : Zum Knickern gab es Rosinenweißbrot

Schwalmtal Rosinenweißbrot mit guter Butter: Diese Stärkung in der Heimatstube Waldniel war nötig. Denn dort wurde geknickert und gehüpft.

Als Teil der LVR-Reihe „Stadt, Land, Fluss“ hat der Heimatverein Waldniel im Hof der Heimatstube ein Knickerturnier organisiert. Zehn kleine Kugeln „müssen in dat Küllken rein“, erklärt Klaus Müller, Vorsitzender des Heimatvereins. Nach den zehn Würfen darf man noch versuchen, fünf Kugeln, die noch nicht in die Kuhle der Lehmbahn gerollt sind, mit der Hand hineinzubugsieren. Die Bahn wurde extra im Hof aufgebaut. Wolfhelm und Irm Marliani, Angelika Meurer, Peter Oelers und Klaus Müller hatten sichtlich Vergnügen an dem Spiel, das Erinnerungen weckt. Auch Sarah Zerressen, Koordinatorin von „Stadt, Land, Fluss“ der Biologischen Station Krickenbecker Seen, versuchte sich dabei.