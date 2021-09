Einbruch in Viersen-Süchteln : Diebe kamen über den Gartenzaun

Die Polizei sucht Zeigen des Einbruchs. Foto: dpa/Friso Gentsch

Süchteln Für diese Einbrecher stellte auch ein 1,50 Meter hoher Gartenzaun kein Hindernis dar: Sie kletterten darüber und brachen in eine Doppelhaushälfte an der Ritterstraße in Viersen-Süchteln ein.

