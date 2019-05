Tönisvorst : Action Medeor trauert um Ernst Boekels

Tönisvorst Der Gründer des Vorster Medikamentenhilfswerks starb im Alter von 91 Jahren. Der Arzt legte den Grundstein für Action Medeor mit einer Altkleidersammlung für Indonesien.

Action Medeor trauert um seinen Gründer Dr. Ernst Boekels. Er starb am vergangenen Sonntag im Alter von 91 Jahren in Vorst. Das teilte das Medikamentenhilfswerk jetzt mit. Unter seinem Vorsitz von 1964 bis 1986 entwickelte der Arzt Dr. Boekels Action Medeor zu einer professionellen Hilfsorganisation. „Seinem Engagement und seiner Entschlossenheit haben wir es zu verdanken, dass Action Medeor zu einer weltweit anerkannten Hilfsorganisation geworden ist“, sagt Siegfried Thomaßen, Präsident von Action Medeor.

Angefangen hatte alles 1963 mit einer Altkleidersammlung für eine Missionsstation in Indonesien, die Boekels organisierte. Als er für seine Aktion um Unterstützung bei kirchlichen Stellen bat, schrieb ihm Pater Nottebaum von der Steyler Missionsgesellschaft in St. Augustin: „Als Arzt sollten Sie sich schämen, alte Klamotten zu sammeln!“ Das war die Geburtsstunde von Action Medeor. Boekels fing an, Ärztemuster zu sammeln, erst in seiner Garage, dann in einer von der Stadt zur Verfügung gestellten leerstehenden Schule an der Ecke Seulenstraße/Lindenstraße. Als der Umfang der vielen Ärztemuster, die aus ganz Deutschland nach Tönisvorst geschickt wurden, immer größer wurde und eine rechtliche und finanzielle Absicherung nötig machte, gründete er den Verein Action Medeor.